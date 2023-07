Métiers d'art : un savoir-faire à protéger

La maîtrise de ces gestes, en images, est l'une des clés du succès de la maison Christofle, une entreprise phare des arts de la table, soucieuse de préserver le savoir-faire des orfèvres. L'entreprise a pris les choses en main. Après avoir dû rappeler des salariés à la retraite, elle envisage de créer sa propre école. Elle veille surtout à la transmission des savoirs en interne. D'ici deux ans, Philippe Lecointre partira en retraite. Depuis peu, il forme Vincent Bobin, un ancien tourneur fraiseur. Pour Vincent, c’est l'occasion de goûter à l'artisanat d'exception pour la manufacture en impératif. “C’est important pour continuer, mais que les pièces puissent continuer à se faire pour satisfaire les clients.”, s’exprime Lecointre. Former ne suffit pas, l'artisanat d'art repose à 80% sur des artisans indépendants qu'il faut accompagner. Autour de la table, en images, des salariés en reconversion curieux de cette filière. Parmi les freins à lever, il y a leurs inquiétudes à l'idée de franchir le pas. L'association répond à leurs questions et leur donne les outils nécessaires au développement de leurs entreprises. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Derre, M. Croccel