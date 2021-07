Métro englouti par les inondations, barrage menaçant de céder... des scènes apocalyptiques en Chine

En Chine, le chaos a régné à Zhengzhou mardi. Dans cette ville de 10 millions d'habitants, il y est tombé l'équivalent d'un an de pluie en trois jours. Plusieurs passants sont emportés par les flots en pleine rue. C'est le cas d'une femme. À bout de forces, elle parvient finalement à attraper une corde et à échapper à la violence du courant. Le plus dramatique, c'était dans le métro. Mardi après-midi, des passagers sont pris au piège dans les rames. Tous s'agrippent au poignet, debout sur les sièges. Dans les couloirs et dans les tunnels, c'est le sauve-qui-peut. Pour certain, le courant était tellement puissant qu'ils ont du tout enlevé pour ne pas être emporté. 200 000 habitants sont évacués par les secouristes et par l'armée. Et parfois comme dans une école, avec des caisses en plastiques. Ce mercredi, Aurélien, un Français découvre des rues défoncées, alors que la décrue commence et que le réseau Internet est encore très instable. Dans cette région, ce sont les pluies les fortes jamais enregistrées depuis une soixantaine d'années.