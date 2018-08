Métro : des milliers de voyageurs bloqués sur la ligne 1

C'était la pagaille sur la ligne 1 dans la soirée du 31 juillet 2018 à Paris. Une panne électrique est survenue et douze trains se sont retrouvés à l'arrêt sous un tunnel. Les passagers à bout de patience ont quitté leur navette pour se diriger vers le prochain quai. D'autres se sont fait aider par les agents de la RATP. L'évacuation a duré près de deux heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2018, des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.