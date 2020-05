Mettre ou ne pas mettre ses enfants à l’école ? Les parents hésitent jusqu’au dernier moment

C'est une question que se sont posée de nombreux parents depuis que la date du déconfinement est connue. Leurs enfants doivent-ils retourner à l'école à partir du 12 mai ? Les médecins et les spécialistes de l'épidémie de coronavirus répètent unanimement que les petits ne courent pratiquement aucun risque. Certains en sont convaincus, d'autres hésitent. Découvrez leurs témoignages dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.