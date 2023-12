Meubles : l'art du recyclage

Benjamin a, chez lui, des meubles étonnants. Ils sont fabriqués à partir de coquilles de moules. Il vient d'acheter une vasque constituée de la même matière. Elle coute 600 euros, un cout élevé mais justifié, selon lui. Pour trouver la matière première, il ne faut pas partir bien loin. Des tonnes de moules sont consommées pendant la braderie à Lille (Nord). Elles sont récupérées par une entreprise basée à Tourcoing (Nord). Dans l'entrepôt de la société, environ 300 types de déchets servent à fabriquer les produits de la marque. C'est une ressource gratuite et importante. Près de deux tonnes de détritus y sont transformées chaque jour. Certains articles sont vendus 10% plus chers que le marché, en raison du coût de la transformation et de la main-d'oeuvre. Pour devenir encore plus compétitif, le responsable veut industrialiser sa production. Le patron a un atout pour se développer et la ressource est illimitée quel que soit le territoire. La principale, c'est celle issue des chantiers, dans une opération de déconstruction, par exemple. Les débris de béton n'attendent plus qu'à être recyclés. Les produits de la marque sont vendus dans les grandes enseignes de bricolage, comme les pavés japonais fabriqués à partir de déchets industriels. Les objets recyclés sont actuellement devenus une tendance. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agerbas