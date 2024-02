Meublés touristiques : haro sur les boîtes à clés

Le bleu de la Méditerranée et les palmiers sur la célèbre Promenade des Anglais en font une destination touristique idéale. Chaque année, cinq millions de visiteurs posent leur valise à Nice, mais de moins en moins à l'hôtel. Après Paris, Nice est la deuxième ville en France qui compte le plus d'annonces sur les plateformes touristiques. au total 12 650, soit 5,5% des logements privés consacrés à cette activité. Mais certaines annonces ne respectent pas toujours les règles. Dans un immeuble, géré par les Garrapit, dont Hélène en est l'administratrice de biens, des voisins se sont plaints de touristes peu respectueux. Sur les lieux, la location touristique est interdite par le règlement de copropriété. En cas de condamnation judiciaire, le loueur pourrait payer des dommages et intérêts. Après avoir retrouvé l'annonce, nous le contactons en nous faisant passer pour des clients. En plus de louer son bien, malgré l'interdiction, l'homme accepte des méthodes de paiement interdites par la plateforme. Hélène Garrapit est aussi et surtout agacée par les boîtes à clés. Elles servent aux touristes à récupérer la clé de leur appartement en toute autonomie. TF1 | Reportage L. Gelabert, G. Parrot