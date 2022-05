Meubles, vêtements, plantes... tout se loue aux États-Unis

Tout commence par un rendez-vous avec une conseillère mode. Plus tard, Todd O’Boyle, un client de “Hyde Closet, reçoit une boîte avec deux hauts, un pantalon, une veste et trois accessoires. Mais ces vêtements qu'il essaie, il sait déjà qu'il ne les achètera pas. Pour cause : il va les louer pour une semaine, et chaque fois la même somme. Et il est loin d'être le seul. Le marché de la location de vêtements pourrait peser 2 milliards d'euros dans le monde en 2023. “L'entreprise Hyde Closet est en croissance exponentielle malgré la pandémie. Maintenant, les gens ressortent, et ont besoin de vêtements pour un nouvel emploi ou un mariage” avance Sondra Hoffman, directrice de la communication chez Hyde Closet. Dans un pays où le consommateur achète et jette facilement, c'est un changement de mentalité. De nombreux sites proposent tous types de produits à la location, et pas seulement dans l'immobilier ou l'automobile. À louer : des plantes, de l'électroménager, des meubles, des jouets ou des articles pour bébés. Cet engouement pour la location s'explique en partie en un mot : l'inflation. La hausse des prix atteint actuellement aux États-Unis un niveau jamais vu depuis 40 ans. Par exemple, plus 15 % pour les meubles en un an, plus 5,4 % sur les vêtements, ou encore plus 8 % sur les articles de sport. Rentable à court terme, la location peut aussi se révéler plus coûteux qu’un achat de longue durée ou dans le cas de leasing avec un taux d'intérêt parfois élevé. T F1 | Reportage A. Monnier, E. Vignais, T. Collet