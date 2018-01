Meurtre d'Alexia Daval : le mari est en garde à vue

Qui a tué Alexia Daval ? Une banquière de vingt-neuf ans apparemment sans histoire. L'enquête dure depuis trois mois et plusieurs pistes ont été explorées. Mais depuis quelques jours, c'est son mari Jonathann Daval qui est au coeur de toutes les investigations. Une perquisition a notamment été menée ce lundi au domicile du conjoint. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.