Aurélie Vaquier tuée et cachée sous une dalle de béton : son ex-compagnon devant la justice

D’Aurélie Vaquier, restent ces vidéos postées sur les réseaux sociaux. C’était une femme joyeuse, parfois impulsive, selon ses proches, mais incapable de partir sans donner de nouvelles. Il y a trois ans pourtant, Aurélie disparaît. Elle venait d'emménager dans une maison à Bédarieux (Hérault), avec son compagnon, Samire Lymani. Au fil de l’enquête, l’homme est soupçonné de brouiller les pistes, en utilisant la carte bancaire et le téléphone de la jeune femme. Trois mois plus tard, les gendarmes reviennent au domicile du couple avec un géoradar, une machine capable de sonder le sol jusqu'à cinq mètres de profondeur. Concrètement, voici comment les enquêteurs ont retrouvé le corps d’Aurélie Vaquier chez elle. Dans le salon du couple, les gendarmes s’intéressent à une estrade fraîchement refaite dans le salon. Ils retirent la moquette et des planches de bois, puis découvrent une dalle en béton. Le géoradar va alors leur dévoiler une forme. Il s'agit bien du corps de la trentenaire, enroulé dans une bâche sur laquelle se trouve l’ADN de son compagnon. Samire Lymani est immédiatement placé en garde à vue. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Chièze, A. Cazabonne