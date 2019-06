Meurtre d’Alexia Daval : les aveux complets de son mari Jonathann

Les juristes disent que le retour sur les scènes de crime sert souvent de révélateur. Ce fut le cas ce lundi 17 juin 2019 matin, lorsque Jonathann Daval a été sorti de sa cellule pour participer à la reconstitution du meurtre de sa femme Alexia. Sous la pression du juge et de la famille de la victime, il a reconnu intégralement les faits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.