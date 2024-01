Meurtre de Crépol : une maire menacée de mort pour la quatrième fois

"Tu choisis : la rafale de kalache ou la décapitation". Ces menaces de mort explicites, Marie-Hélène Thoraval les a reçues hier sur les réseaux sociaux. "À la première lecture, on mesure et on reçoit toute la violence qui est opérée au travers de ce message. Je n'exclus pas non plus l'éventualité d'un passage à l'acte, j'en suis bien consciente", confie la maire (DVD) de Romans-sur-Isère (Drôme). Et ce n'est pas la première fois. Menacée par téléphone ou sur les réseaux sociaux, elle a déjà déposé quatre plaintes en un mois. Ces messages font suite à ses prises de position après la mort de Thomas, tué au couteau à Crépol le 19 novembre. Ses propos, elle les maintient avec fermeté. "Certains des jeunes délinquants que nous avons sont issus déjà de familles de délinquants, on peut même parler de dynasties de délinquants", dit-elle. La maire ne bénéficie d'aucune protection policière malgré les intimidations répétées. Les habitants de la commune la soutiennent. De son côté, la justice a déjà identifié les auteurs des premières plaintes. Ils sont déjà connus des services de police. Que les menaces soient prononcées de vive voix ou sur Internet, la sanction est la même. TF1 | Reportage S. Agi, C. Delarbre