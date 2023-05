Meurtre de deux octogénaires : que s'est-il passé à Grasse ?

C'est une infirmière à domicile qui a découvert les corps sans vie des deux personnes âgées de 76 et 84 ans, dans leur maison le 6 mai dernier. Deux jours plus tard, un homme est interpellé au volant du véhicule des victimes, dans la commune voisine du Cannet. Le profil de l'agresseur présumé est inquiétant. Âgé de 32 ans, son casier judiciaire fait mention de 18 condamnations et il était déjà mis en examen sous contrôle judiciaire pour homicide volontaire, soupçonné d'avoir tué son codétenu à la prison des Baumettes à Marseille en 2015. La chaîne judiciaire a-t-elle dysfonctionné ? "Les services chargés de ce contrôle judiciaire indiquaient que ces obligations étaient respectées... Notamment celles de pointage et de soins”; a précisé le parquet de Marseille, dans un communiqué le 10 mai 2023. Le meurtre de ce couple de retraités sans histoire suscite beaucoup d'émotions à Grasse et soulève des questions chez les habitants. Une incompréhension partagée par le maire de la ville. Le suspect conteste les faits. Une certitude, son ADN a été retrouvé sur la scène du crime. TF1 | Reportage V. Capus, A. Flieller, C. Guérard