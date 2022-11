Meurtre de Justine Vayrac : la jeune femme est morte étranglée

Les premiers résultats de l’autopsie permettent de mieux comprendre les circonstances de la mort de Justine Vayrac. La jeune femme a été étranglée par Lucas L. le principal suspect, ruée de plusieurs coups et non pas d’un seul, comme il le prétendait, après avoir avoué le meurtre. Il reste des zones d’ombre. Un examen toxicologique doit permettre de savoir si Justine Vayrac a été droguée la nuit de sa disparition, après une soirée en discothèque à Brive-la-Gaillarde le 22 octobre. Lucas L. a-t-il drogué Justine pour abuser d’elle ensuite ? Le GHB dit que la drogue du violeur disparaît de l’organisme après plusieurs heures. Les traces du produit peuvent ne plus être présentes aujourd’hui. Le récit de la soirée est, en tout cas, troublant. Nous nous sommes procurés des images de la piste de danse, filmées par un ami de Justine. Ce soir-là, la nuit est festive, alcoolisée. Soudain, Justine se plaint d’un goût bizarre dans sa coupe de champagne. Son ami Théo l’accompagne à l'extérieur, c’est là qu’il croise Lucas L. Justine se sent très mal, elle part se reposer dans sa voiture. Lucas L. Propose de rester avec elle. TF1 | Reportage I Bornacin, C. Parédès, T. Gathy