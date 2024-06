Meurtre de Karine Pialle : révélations sur la personnalité de son mari Michel

Sur une vidéo filmée par ses enfants, les dernières images de Karine Pialle vivante. Une mère de famille pétillante, 54 ans, c'est comme ça que sa fille Éva-Louise la décrit. Il y a un an, son père a avoué avoir tué sa mère. Depuis, la jeune femme a renié son nom de famille. Mais derrière les barreaux, Michel Pialle continue de lui envoyer des lettres. Le 27 mars 2023, Karine Pialle disparaît. Pendant plus de deux mois, son mari affirme qu'elle est partie d'elle-même, jusqu'à sa garde à vue. Le 16 juin, à minuit cinquante, il craque, mais parle d'un accident avec son fusil. Sur les images que nous nous sommes procurées, les gendarmes découvrent un coffre-fort dans la chambre parentale, avec plusieurs armes et un gilet par balle. Selon Éva-Louise, Michel Pialle sait très bien manier ces armes. Un an après, l'enquête se poursuit, les gendarmes suivent plusieurs pistes. D'abord, le mobile amoureux. Le couple était séparé, mais cohabitait. Une dispute a-t-elle éclaté ? Selon nos informations, les enquêteurs ont découvert le profil de Michel Pialle sur un site de rencontres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, S. Iorgulescu, T. Leroy