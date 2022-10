Meurtre de Lola : ce que l'on sait de la principale suspecte

Les policiers les plus aguerris le disent tous, jamais il n’avaient vu une femme accusée de fait aussi violent et sadique. Dahbia B. reste, ce soir encore, pour les enquêteurs une énigme. Cette femme de 24 ans n’était pas connue comme étant violente. Son casier judiciaire était d’ailleurs vierge. En garde à vue dans les locaux de la Brigade criminelle, cette SDF de nationalité algérienne n’a exprimé ni regret, ni remord. Juste après son incarcération lundi soir, son avocat a, lui, tenu à démentir certaines pistes. Le soir des faits, Dahbia B. a eu un comportement erratique, multipliant pendant des heures les trajets entre la scène du crime et les domiciles de proches. Le mobile du meurtre, lui, semble déroutant. D’après ses déclarations, la meurtrière présumée se serait vengé après un banal différend avec la maman de Lola. La mère de famille est en effet la gardienne de l’immeuble où réside la sœur de la suspecte. C’est sans doute ainsi que Dahbia B. a repéré sa victime. TF1 | Reportage G. Bernier, M. Bajac, C. Aguilar