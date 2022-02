Meurtre de Maëlys : les explications de Nordahl Lelandais

Le face à face a duré cinq heures. Au cœur des questions de la cour, la personnalité de Nordahl Lelandais : son enfance, sa consommation de drogue, ses échecs professionnels. Dans le box, le meurtrier présumé de Maëlys répond d'une voix calme : "Je suis responsable de ce choix de vie. Je suis le seul responsable des conséquences de pourquoi je suis ici". Nordahl Lelandais est aussi questionné sur un téléphone retrouvé dans sa cellule de prison en décembre dernier et des traces d'échanges avec une lycéenne dont il dit ne plus se souvenir. Face aux questions des avocats, Nordahl Lelandais reconnaît une attirance pour des mineurs depuis 2017, sans donner plus d'explications. Des réponses de circonstance pour cette avocate. D'autres décrivent un homme au double visage. Christel est une ancienne conquête de Nordahl Lelandais. Ils se sont côtoyés pendant un an, jusqu'à son incarcération. Aujourd'hui, cette jeune femme a livré son témoignage à la cour. Elle a accepté de s'exprimer à notre micro. Aujourd'hui, Nordahl Lelandais n'a pas livré plus de réponses sur le meurtre et l'enlèvement de Maëlys. Il sera interrogé vendredi sur les faits. TF1 | Reportage R. Bey - S. Roland - B. Poizeuil