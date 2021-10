Meurtre de Mireille Knoll : l'antisémitisme au cœur du procès

Enfant, Mireille Knoll avait dû fuir la France pour échapper aux rafles antisémites. En mars 2018, à 85 ans, elle est assassinée de plusieurs coups de couteau dans son appartement parisien. Son corps a ensuite été partiellement incendié. Ce mardi devant la cour d'assises, sa famille fait face aux deux meurtriers présumés pour la première fois. “C'est insupportable de les voir ici, c'est très difficile. Je les ai regardés, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je me dis : ‘comment des êtres humains peuvent faire des choses pareilles ?’”. En 2018, plusieurs manifestations en France et à l'étranger avaient dénoncé le caractère antisémite de ce meurtre. En effet, l'un des deux accusés Yacine Mihoub est connu pour ses sympathies islamistes. Il aurait crié “Allah Akbar” au moment des faits. Selon la partie civile, le seul mobile crapuleux : le vol ne tient pas. “On a découvert que M. Mihoub écrivait sur les murs de sa cellule : ‘vive les frères Kouachi et Coulibaly !’, visitait les sites islamistes antisémites, considèrent que la Shoah n’existe pas”. Pour l'heure, les deux accusés se rejettent mutuellement la responsabilité des faits. Tous deux risquent la réclusion criminelle à perpétuité. “Il n’y aucune haine antisémite dans les faits qui sont reprochés. Cela ne tient qu'à l’accusation de l’autre co-accusé”, selon l’avocat de Yacine Mihoub. Le caractère antisémite de ce meurtre n'a semble-t-il jamais fait l'objet d'un doute dans l’esprit des magistrats instructeurs. Mais la défense annonce clairement qu’elle compte bien faire tomber cette circonstance aggravante devant la cour d'assises.