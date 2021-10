Meurtre de Shaïna : l'émotion et la colère deux ans après

Ce sont les premières fleurs du jardin qui sera dédié à sa mémoire à Creil, là où Shaïna a été tuée à 15 ans. Sa famille et ses proches se réunissaient ce lundi deux ans après le meurtre pour faire vivre le souvenir d'une adolescente courageuse. “Une fille qui n'avait pas peur de vivre, qui gardait tout le temps la tête haute. Elle avait peur de rien, elle était pleine de joie, pleine de bonne humeur. C'est tout ce qu'elle transmettait, c'est tout ce qu'elle dégageait”. Ils étaient des dizaines à être venus lui rendre hommage. Car le meurtre et l'histoire de Shaïna ont profondément choqué dans le quartier. Violée collectivement à 13 ans, puis harcelée et tabassée quand elle a porté plainte, le pire arrive le 25 octobre 2019, elle est poignardée et brûlée dans un cabanon à 500 mètres de chez elle. L’adolescente était enceinte. Pour sa famille, cet hommage doit aussi servir à empêcher ce genre de drame. “ Toutes les filles doivent être libres, sortir tranquillement, rentrer chez elles tranquillement. Il ne doit y avoir aucune menace dehors, le harcèlement, tout ça, il faut arrêter”. Le procès du meurtre de Shaïna devrait avoir lieu dans les prochains mois. Le principal suspect, son petit ami de l'époque, assure être innocent.