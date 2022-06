Meurtre de Sophie Le Tan : l'émotion de sa famille

La mère de Sophie Le Tan arrive au tribunal soutenu par le cousin de la jeune étudiante tant elle a du mal à marcher, submergée par l'émotion. Dans le box des accusés, Jean-Marc Reiser, 61 ans, suspecté de l'assassinat de Sophie Le Tan. Lui faire face est une épreuve pour son cousin Laurent Tran. "Il faut passer par le procès, indispensable pour avancer. Mais à la fois, la confrontation n'est pas facile. Tous les souvenirs, toute la douleur, toute la souffrance remontent à la surface", se confie-t-il. Septembre 2018, Sophie Le Tan disparaît juste après avoir visité un appartement en banlieue de Strasbourg. L'annonce à laquelle la jeune étudiante a répondu a été publiée par un certain Pierre : " particulier loue F1 sur Strasbourg, 35 m²(...) conviendrait à étudiant". Derrière cette annonce se cache en réalité Jean-Marc Reiser. L'homme devient rapidement le suspect numéro un. Plusieurs traces de sang de Sophie Le Tan sont retrouvées chez lui. La dépouille de l'étudiante a été découverte un an plus tard par des promeneurs dans une forêt que Jean-Marc Reiser a l'habitude de fréquenter. Après avoir nié pendant deux ans, il passe finalement aux aveux. Selon sa version, Sophie Le Tan est venue visiter son appartement. L'homme lui aurait fait des avances que l'étudiante a refusées. "Et après tout s'est embrouillé sur des scénarios beaucoup plus violents, beaucoup plus macabres, par une multitude de coups extrêmement violents qui ont conduit au décès de Sophie", ajoute son avocat Me Pierre Giurato. Devant la cour ce lundi, Jean-Marc Reiser a répété n'avoir jamais voulu tuer Sophie Le Tan. "Il n'y avait pas d'intention d'homicide de ma part. Je conteste aussi la préméditation", se défend-il. Une version à laquelle la famille de l'étudiante ne croit pas. Jean-Marc Reiser, déjà condamné pour viol en 2003 et acquitté pour une affaire de disparition, encourt la perpétuité. TF1 | Reportage R. Bey, M. Bajac, A. Mersi