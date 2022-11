Meurtre de Vanessa : le recueillement de tout un village

Devant ses camarades et sa famille, le cercueil de Vanessa s’apprête à entrer dans l’église de Tonneins. Une semaine après le meurtre de l'adolescente, enlevée à la sortie de son collège par un homme de 35 ans, puis violée et tuée. La ville et ses 10 000 habitants ressentent une forme de psychose. “C’est très particulier comme sentiment, on voit toujours que ça arrive à côté, mais jamais que ça arrive chez nous dans notre ville”, explique une habitante. En hommage à Vanessa, et comme la plupart des commerçants de Tonneins, Diana a baissé exceptionnellement son rideau au moment de la messe. “Beaucoup de parents ont peur de laisser maintenant leurs enfants tout seul comme ça, donc c’est compliqué”, raconte une autre habitante. Sous les applaudissements, Vanessa s’apprête à quitter Tonneins. Bouleversée, sa famille ne peut contenir ses larmes. Une marche blanche vient tout juste de débuter entre la mairie et le collège où la jeune fille victime a été scolarisée. Vanessa sera inhumée la semaine prochaine à Grenade, en Espagne. TF1 | Reportage H. Dreyfus, R. Braem, C. Arfel