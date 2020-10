Meurtre de Victorine : un suspect est passé aux aveux

C'est peut-être la fin du mystère dans l'affaire du meurtre de Victorine. Un père de famille de 25 ans a été interpellé mardi 13 octobre. Il aurait reconnu les faits. Ce suspect est déjà connu des services de gendarmerie et de la justice pour des délits de droits communs. Selon nos informations, la jeune fille ne connaissait pas son agresseur. Ils étaient cependant presque voisins. Tous les deux habitaient à Villefontaine, dans le même quartier. Les enquêteurs se sont mis sur la piste de l'individu grâce au témoignage d'un riverain. Sur la scène de crime, ils ont retrouvé des traces ADN qui le confondent. Devant la résidence de ce jeune homme connu comme livreur, ses voisins sont tombés des nues. Plusieurs autres voisins sont formels. Il aurait participé à la marche blanche en mémoire de Victorine il y a dix jours. La famille de la jeune fille s'est dite soulagée par le biais de leur avocate. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.