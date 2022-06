Meurtre d'Emma en Saône-et-Loire : son village de Clessé lui rend hommage

Réunis dans le silence pour une marche derrière Ruby, le poney qu'Emma affectionnait tant, ils sont des centaines à lui rendre un dernier hommage. L'adolescente de treize ans a été poignardée à mort dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Pour la première fois depuis son décès, ses parents ont pris la parole. "On veut tous vous remercier d'être là pour Emma. Et la seule chose qu'on souhaite est qu'elle reste dans nos cœurs à tous", a déclaré Nathalie Jacquet, mère d'Emma, en pleurant. Quatre jours après l'assassinat de l'adolescente, le village de Clessé est encore sous le choc et à l'arrêt. Peu souhaitent s'exprimer. Ceux qui le font peinent à trouver leurs mots. "Cette petite fille... C'est triste", s'est exprimée une senior. "On voit que ça ne va pas bien en ce moment dans le village", a réagi un senior. Tous ont une pensée pour les parents d'Emma. Le maire, qui leur rend visite plusieurs fois par jour, décrit un couple anéanti mais digne dans l'épreuve qu'il traverse. "Ce sont des gens formidables. C'est sûr qu'ils sont en colère mais ils ne la montrent pas. Vous perdez une fille unique, c'est atroce", a confié Jean-Pierre Chervier. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Chevallereau, A. Janon