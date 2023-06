Meurtre d'Iris dans le Morbihan : où en est l'enquête ?

C'est près des pontons d'un port de Lanester, en Bretagne, que le corps d'Iris, 23 ans, a été découvert, dénudé. L'alerte est donnée par des promeneurs. La jeune femme aurait été aperçue pour la dernière fois à six kilomètres de là, sur la place Jules Ferry de Lorient, visiblement alcoolisée et accompagnée de trois hommes. Près des bars qu'elle avait l'habitude de fréquenter, l'inquiétude grandit. "On a une grande fille de treize ans, on se dit que ça peut arriver chez nous comme ça peut arriver chez les voisins. C'est choquant", s'exprime une mère de famille. Dans un communiqué, le procureur de Lorient confirme l'origine criminelle du décès et révèle les premiers résultats de l'autopsie : "La victime présentait des lésions traumatiques et des hématomes au niveau de la tête et de la face, des lésions de préhensions au niveau des bras, des traces de strangulation". Mais des éléments restent encore à préciser. Il est impossible pour le moment de dire si la jeune femme a été victime d'agression sexuelle avant son décès, si elle a été étranglée ou noyée. L'enquête est en cours. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte, S. Reine