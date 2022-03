Meurtre du rugbyman Federico Martin Aramburu : une femme en garde à vue

L'ancien rugbyman Federico Martin Aramburu a été tué en plein cœur de Paris au pied de cet immeuble cossu du XIème arrondissement. Trois jours après sa mort, certains ne réalisent toujours pas. Samedi dernier, vers 6h du matin, il termine sa soirée avec un ancien coéquipier dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à la terrasse de ce bar encore ouvert. Là, une bagarre éclate avec un groupe de trois personnes, deux hommes et une femme. Quelques minutes plus tard, alors que les deux amis se dirigent vers leur hôtel, le groupe de trois revient à bord d'une Jeep. Des coups de feu sont tirés depuis le véhicule. Un des passagers descend et use de son arme à bout portant. Une balle blesse mortellement Aramburu sous les yeux de son ami Shaun Hegarty. À Biarritz, club dont il a porté les couleurs et où il vivait depuis sa retraite sportive, ses anciens coéquipiers sont encore sous le choc. La femme soupçonnée d'être la conductrice a été interpellée. Identifiés grâce aux caméras de vidéosurveillance, le tireur et son complice sont recherchés. Déjà connu pour des faits de violence, le tireur présumé appartient à une mouvance d'ultradroite. TF1 | Reportage J. Cressens - S.L. Cohen - J. Gardet