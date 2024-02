Meurtre d’un policier à Avignon : le principal accusé nie les faits

C’est le grand patron des 150 000 policiers français. Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, s’est installé, ce lundi, dans la salle d’audience. Il s’agit d’un symbole et surtout d'un message. Des policiers sont aussi venus très nombreux au procès. Face à eux, dans le box des accusés, Ilias Akoudad, un jeune homme de seulement 22 ans, petit délinquant suspecté d’avoir abattu Éric Masson pendant son service. Le jour de sa mort, le 5 mai 2021, le policier et un collègue contrôlent une femme qui vient d’acheter du cannabis. Le suspect s’approche et aurait tiré avec un pistolet. Touché par deux balles, Éric Masson décède sur place. Ilias Akoudad est arrêté quatre jours plus tard à un péage, alors qu’il essayait de passer en Espagne. Depuis, il nie les accusations en bloc. Il répète même qu’il n’a jamais été sur les lieux du crime. L’accusation, elle, s’appuie sur deux témoins, sur le téléphone du suspect, qui a borné sur les lieux du crime et sur des résidus de tirs retrouvés sur ses vêtements. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Belot, J. Regard