Adolescente tuée en Saône-et-Loire : un village sous le choc

C'est dans ce village paisible, au cœur des vignes, que le drame s'est déroulé. Ce 9 juin, à 6 h 40 du matin, une habitante découvre le corps sans vie d'une adolescente de quatorze ans sur le chemin situé à quelques mètres de la mairie. Une scène d'horreur qui est devenue un traumatisme pour les 800 habitants. La victime était scolarisée en quatrième tout près de là. Son assassin présumé, lui, a été très vite identifié et interpellé. Il s'agit du petit ami de la jeune fille, âgé lui aussi de seulement quatorze ans. Tous les deux étaient dans le même collège. Les deux ados s'étaient donné rendez-vous la nuit dernière entre minuit et quatre heures sans prévenir leurs parents. La mort de la jeune fille est un choc, notamment dans ce club d'équitation. Elle y faisait du poney depuis plusieurs années et elle était très appréciée. En garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Inconnu de la justice jusqu'à présent, il risque désormais 20 ans de prison. T F1 | Reportage G. Brenier, C. Bruere