Meurtres à la préfecture de police de Paris : les zones d'ombre de l'enquête

Depuis quatre jours, les enquêteurs tentent de comprendre s'il existe un lien entre la radicalisation de Mickaël Harpon et la mosquée de la Fauconnière, qu'il fréquentait à Gonesse. Les 160 enquêteurs mobilisés épluchent aussi des milliers de mails, ainsi qu'une clé USB. Ils veulent savoir si les noms d'informateurs fréquentant les mosquées sensibles s'y trouvent.