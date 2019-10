Meurtres à la préfecture de police de Paris : que contient la fameuse clé USB ?

160 enquêteurs se relaient jour et nuit pour traiter les milliers de données issues des matériels informatiques de Mickaël Harpon. La découverte dans son bureau d'une clé USB à usage professionnel, d'une très grande capacité, les intrigue. Elle contient des vidéos de propagande djihadistes. Y figurent aussi, les coordonnées personnelles de plusieurs de ses collègues. À ce stade, rien n'indique qu'il l'ait stocké dans un but terroriste. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.