Mexique : reportage exclusif au coeur des cartels

Depuis plusieurs années, les États-Unis sont aux prises avec le fentanyl. Cet opioïde, aux effets 50 fois plus puissants que l’héroïne, fait des ravages chez les consommateurs. Le Mexique, premier producteur de cette substance ultra-dangereuse, abrite les redoutables "narcos", qui organisent et tiennent ce business au prix du sang versé. Nos journalistes Michel Scott et Paul Bouffard ont pu remonter la piste du plus puissant de ces cartels, celui de Sinaloa. Un reportage saisissant.