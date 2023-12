Otages du Hamas : Mia Schem libérée, les images des retrouvailles avec sa famille

Karen Schem peut enfin enlacer Mia, sa fille, car elle est libre. Un peu plus tôt ce jeudi 30 novembre, elle fond en larmes lorsqu'elle apprend que sa fille sera bien libérée dans la journée. Quelques heures plus tard, Mia Schem, 21 ans, est prise en charge par la Croix-Rouge. Son bras droit est immobilisé et replié contre elle. Elle avait été blessée par balle le 7 octobre dernier, puis opérée par les terroristes durant sa détention. Le départ de son ambulance se fait dans le chaos au milieu de la foule de Palestiniens. Mia Schem est la quatrième Française libérée par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens. Les terroristes avaient diffusé une vidéo d'elle pendant sa détention. Quatre otages franco-israéliens restent détenus par le Hamas. Il s'agit d'Eliya Toledano, d'Orion Hernandez Radoux, dont la compagne a été assassinée, ainsi que d'Ofer Kalderon et d'Ohad Yahalomi, les pères des trois enfants libérés cette semaine. Ils font partie des 159 otages israéliens toujours aux mains du Hamas. L'accord d'échange devrait continuer malgré l'attentat de ce jeudi matin à Jérusalem. TF1 | Reportage B. Christal, L. Boudoul, F. Amzel