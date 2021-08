Michel Barnier invité du 20H de TF1

Michel Barnier a été l’invité du 20 heures de TF1, en direct de son département de Savoie. Notre journaliste, Gilles Bouleau, lui a demandé s’il est candidat à la prochaine élection présidentielle et si oui, est-ce qu’il passera par la primaire ? À lui de répondre : “Oui, j’ai pris la décision d’être candidat à l’élection présidentielle d’avril prochain. Dans moins de huit mois, les Français éliront leur nouveau président. Les temps qui sont devant nous sont des temps exigeants et graves. Et le monde qui nous entoure est un monde dangereux. On le voit, en ce moment même, à Kaboul. C’est un monde fragile aussi, injuste et fragile. On le voit avec le changement climatique et toutes les catastrophes qu’il provoque. Dans notre pays lui-même, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup d’injustices, beaucoup de divisions. Dans ces temps graves, j’ai pris la décision et j’ai la détermination de me présenter, d’être le président de France réconciliée. Respecter les Français et faire respecter la France”. En quoi êtes-vous si différent sur le fond des autres candidats, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, entre autres ? Qu’est-ce que vous apportez que les autres n'ont pas ? Découvrez sa réponse en intégralité dans la vidéo ci-dessus.