Michel Barnier : "Je veux stopper le grand déclassement de notre pays"

Invité du 20H de TF1, Michel Barnier est revenu sur le naufrage coûtant la vie à 27 migrants au large de Calais. Il a eu une pensée pour ces victimes et leur famille. Il parle d'une "tragédie prévisible", rappelant que la maire de Calais avait prévenu. Et pour éviter ce genre de drame, le candidat LR pour l'élection présidentielle explique qu'il faut éviter que les migrants arrivent tous sur la côte avec des frontières qui fonctionnent et non des passoires. À ce propos, il rappelle sa proposition de changer la politique européenne pour avoir de vraies frontières. En outre, s'il venait à être élu président de la République le 24 avril 2022, Michel Barnier dit vouloir "stopper le grand déclassement de notre pays", rappelant que "la France est un grand pays et nous entendons le rester". Ainsi, sa première priorité sera "le travail, le mérite plutôt que l'assistanat, alléger toutes les charges qui plombent le travail, qui plombent les entreprises de l'artisanat, de l'agriculture, de l'industrie et notamment le travail des jeunes". Michel Barnier veut aussi "mettre fin au sacrifice des classes moyennes, reconstruire une vraie politique familiale et de la natalité, remettre le quotient familial au niveau où il était en 2012 et l'universalité des allocations familiales". Il souhaite également "relancer la transmission, faciliter les successions et les donations. La deuxième priorité de Michel Barnier est de rétablir la sécurité dans notre pays, l'objectif étant de rétablir l'autorité publique et la sécurité dans les campagnes comme dans les villes. Le candidat LR a aussi parlé de ce qui le différencie d'Emmanuel Macron. Pour cela, Michel Barnier rappelle sa fidélité à sa famille politique qu'il n'a jamais quittée. Il a fait part de son souhait de rendre aux militants et adhérents républicains tout ce qu'ils lui ont apporté en les emmenant à la victoire.