Michel Bouquet : l'hommage national aux Invalides

Son sourire trône dans la cour d'honneur des Invalides. Michel Bouquet, 75 ans de carrière, laisse derrière lui une génération d'acteurs orphelins. Parmi eux Pierre Arditi, Fabrice Luchini et Muriel Robin. Cette dernière a été son élève. Un hommage national a été rendu à ce monstre sacré du cinéma et du théâtre. La cour a été ouverte au public pour l'occasion et chacun est venu avec ses souvenirs. "L'histoire où il incarnait le président Mitterrand m'a vraiment beaucoup plu", confie un sénior. "C'est un moment unique de venir rendre hommage à Michel Bouquet qu'on a beaucoup vu au cinéma et au théâtre", ajoute une séniore. Autour d'Emmanuel Macron, les élèves du Conservatoire d'art dramatique ont déposé des roses, comme un dernier clin d’œil à tous les artistes qu'il a inspirés. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Desmoulins, B. Chastagner