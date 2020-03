Michel Hidalgo, l'emblématique entraîneur des Bleus, décédé ce jeudi

Michel Hidalgo fut le premier sélectionneur à mener l'équipe de France de football vers un titre international. Le 27 juin 1984, sous sa tutelle, les Bleus sont sortis victorieux de l'Euro et ont ainsi gagné leur premier trophée. Cette grande figure du football s'est éteinte à l'âge de 87 ans.