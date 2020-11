Michel Platini : "Diego Maradona restera dans l'histoire de l'Argentine, de Naples et du football pour l'éternité"

Comptant parmi les plus grands footballeurs du XXème siècle, Michel Platini a affronté plusieurs fois Diego Maradona dans les années 1980. Triple ballon d'or, il jouait à la Juventus de Turin et Maradona à Naples. Et 35 ans plus tard, le champion français n'a rien oublié de leur rivalité teintée d'une grande admiration réciproque. Il a rappelé que "Maradona, c'est une superbe technique, un immense pied gauche, une grande vivacité, un mec roublard, malin et intelligent dans le jeu du football. Il était dur au choc. On n'en fait pas deux des Maradona". Michel Platini est également revenu sur la participation de Diego Maradona à son jubilé, rappelant que l'Argentin n'était "pas facile à gérer", car "il ne voulait pas jouer". En effet, il raconte que Maradona lui avait demandé une orange pour jongler avec devant la tribune et qu'il a dû aller au vestiaire pour le faire sortir. Pour conclure, Michel Platini a aussi rappelé que "Diego Maradona restera dans l'histoire de l'Argentine, dans l'histoire de Naples et aussi dans l'histoire du football pour l'éternité".