Michelle Obama : des confidences très attendues

Ce pourrait être l'un des best-sellers de cet automne, et pas seulement aux États-Unis. Michelle Obama publie ses mémoires intitulés "Becoming" ou "Devenir", mardi 13 novembre 2018. En effet, dans ce livre, l'ancienne first lady se confie notamment sur sa vie après la Maison-Blanche. Par ailleurs, certains dans son propre camp aimeraient qu'elle se présente à l'élection présidentielle de 2020 face à Donald Trump. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.