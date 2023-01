Microbilles de plastique sur les plages : la traque du pollueur

Impossible de les compter. Des milliers, voire des millions, de billes difficiles à repérer sur le sable blanc. Depuis deux semaines, de nombreuses plages sont concernées, du Finistère jusqu'à la Charente-Maritime. La dernière en date, celle de Pornichet en Loire-Atlantique. Un laboratoire de Brest mène l'enquête. Les échantillons prélevés sur la plage de Pornic ont été minutieusement analysés. "Les résultats montrent qu'on a une majorité de polyéthylène, à 90%. Malheureusement, le fait que ce soit du polyéthylène ne permet pas d'identifier une source ou une zone de rejet particulière, puisque c'est un type de plastique qui est très commun", déclare Camille Lacroix, responsable services déchets aquatiques - "Cedre". Ce qui est sûr, c'est que ces billes sont restées peu de temps en mer. Les courants marins, les vents, la météo ont, eux aussi, été attentivement étudiés. Et là encore, il est difficile de retrouver la trace du pollueur. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si ces billes ont fuité d'une usine ou si elles se sont échappées d'un conteneur. L'État comme plusieurs villes polluées par ces billes ont porté plainte contre X. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte, N. Hesse