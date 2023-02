Microbilles plastiques : les plages normandes polluées à leur tour

Elles ont envahi une plage de Seine-Maritime. À peine plus grosses qu'une mine de crayon, ces microbilles de plastique ne mesurent que de 2 mm de diamètre. "Hier, on a fait une collecte pendant deux heures. Ils ont réussi à collecter même pas cinq litres. C'est extrêmement fastidieux à ramasser, c'est presque l'opération pince à épiler là", indique Claire Vandenhaute, adjointe à l'Environnement. Il est impossible alors de nettoyer le sable de cette pollution. D'autant plus qu'au gré des vents et des marées, ces granulés de plastique se coincent entre les rochers et les algues. "C'est très nocif. Ils vont être ingérés par des poissons, par des mammifères marins, par tout ce que l'homme aussi peut consommer", alerte Aymeric Maitrepierre, conseiller municipal en charge de la plage. En seulement trois semaines, elles ont inondé une grande partie du littoral français. Cette pollution se déplacerait-elle avec les courants ? D'où viennent ces billes de plastique ? Pour le comprendre, plusieurs échantillons ont été envoyés dans un centre de recherches à Brest. Si ces granulés sont utilisés en grande quantité par les industriels, pourraient-elles provenir d'un conteneur de transport maritime mal fermé ? TF1 | Reportage M. Stiti, M. Pirckher, A. Santos