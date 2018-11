Midterms aux États-Unis : pourquoi sont-elles si importantes ?

Deux cent trente millions d'Américains sont appelés aux urnes pour les Midterms ce mardi 6 novembre 2018. Rappelons-le, ces élections qui interviennent au milieu de chaque mandat, ont souvent eu des conséquences très concrètes. Ils arrivent qu'elles coupent les ailes du président élu, ou plus rarement qu'elles le confortent. Alors, quels sont les vrais enjeux de ces élections ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.