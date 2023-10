Miel : bientôt des étiquettes plus claires

Dans chaque supermarché, il y a des dizaines de références de miel, mais savez-vous vraiment ce qui se cache derrière votre pot préféré ? Les étiquettes sont approximatives. Résultat, dans un seul pot, du miel d'Ukraine, du Vietnam, d'Espagne, de Bulgarie et de Roumanie. Pour plus de transparence, les députés européens veulent changer la réglementation. L'objectif est que chaque étiquette mentionne la provenance, mais aussi la composition du produit. Aujourd'hui, 50% du miel importé en Europe est suspecté d'avoir été dilué avec du sirop et des additifs. Les mauvaises pratiques desservent la filière française. Chez Nicolas Peyré, apiculteur chez Bee Origin à Paulhan (Hérault), pas de transformation ou de mélange. Pour lui, durcir la réglementation est une première étape. "C'est déjà une bonne nouvelle. On s'attend toujours à un petit peu plus. Peut-être plus de contrôle au niveau des importations", confie-t-il. Si la proposition des députés européens est acceptée, il faudra attendre un an pour voir apparaître de nouvelles étiquettes dans vos rayons. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier