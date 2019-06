Miel : comment être sûr de sa qualité ?

Le miel est l'un de nos aliments préférés au petit-déjeuner. En 2018, la population en a consommé 45 000 tonnes, trois fois plus que nos abeilles en produisent. Les 80% du miel que nous achetons viennent de l'étranger. Dans de nombreux pots, il s'agit d'assemblage de miels de plusieurs pays. Mais comment être sûr que le produit est issu du nôtre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.