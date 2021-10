Miel français : pourquoi la récolte est-elle aussi faible ?

Dans ce sous-bois de Santeny, 40 ruches abritent 600 000 abeilles actuellement en hivernage, au chaud dans leurs abris. Mais elles n'ont pas assez fait de réserves de nourriture durant l'été. Pour éviter de les voir mourir, Dominique Cena leur donne une poche de sucre toutes les trois semaines. Cette famine inédite est due à une période de floraison raccourcie. Les châtaigniers, les acacias, les romarins ou le thym, enfin toutes les plantes ont fleuri très vite en très peu de temps au printemps dernier. En cause, une météo capricieuse. "2021, on va prendre trois jours de beau temps et derrière, on prend huit jours de froid, huit jours de pluie, de la grêle, du vent... Donc, cet équilibre humidité température ne fonctionne plus. Il n'y a plus de production de nectar ni de pollinisation car les fleurs ne sont plus attractives, donc, il n'y a plus de ressources pour les ruches", regrette cet apiculteur de Santeny. Et quand la nourriture manque, il n'y a pas de miel dans les ruches. Seulement 8 kg ont été récoltés au lieu de 25 en temps normal. Cette baisse de production de 70% est aussi vécue par Bruno Bruand. Au milieu de ses ruches, il est très amer. Dans sa réserve, il dispose de deux tonnes de miel estampillé 2021, au lieu de huit en 2020. Le miel est vendu en moyenne 15 euros le kilo. Cette année, cet apiculteur du Plessis-Trévise devra augmenter ses prix pour poursuivre son activité. Moins de 9 000 tonnes de miel seront récoltées en France en 2021. Il faut donc compter sur les importations pour combler l'appétit des Français qui en consomment 40 000 tonnes par an.