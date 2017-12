Comment mieux exploiter la forêt française ?

La forêt recouvre presque un tiers de la France. Mais depuis quelques années, l'exploitation des arbres inquiète les chercheurs et les pouvoirs publics. Les résineux, qui représentent 25% de la forêt française, sont massivement exploités. Pour certaines associations de protection de la nature et de l'environnement, il faudrait modifier toute la filère bois française, dont la balance commerciale entre les importations et les exportations est actuellement déficitaire de plus de cinq milliards d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.