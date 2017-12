Comment mieux orienter les élèves de terminale ?

C'est l'un des grands chantiers lancés par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Il s'agit de la mise en place d'une nouvelle procédure d'orientation pour les élèves de terminale. Et pour cause, ces derniers sont parfois perdus quelques mois avant d'entrer à l'université. Notre équipe s'est donc rendue à Carmaux (Tarn) pour assister à un premier conseil de classe de l'année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.