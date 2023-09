Migrants, avortement, fin de vie : les leçons politiques de François

Dès le début de la journée du samedi 23 septembre, le message du pape est clair. Avec les religieuses qui viennent en aide à des Marseillais précaires, il s'affiche d'emblée comme le porte-voix des pauvres et des personnes fragiles. Après la visite de terrain vient le temps du discours. Dans une ambiance de meeting politique, face à Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, le Saint-Père scande des mots fermes, en forme d'avertissement à la classe politique. "Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas, il cherche l'hospitalité. Il faut une responsabilité européenne capable de faire face aux difficultés objectives.", affirme le pape. Un peu plus tard, l'Élysée fera connaître sa réaction : la France n'a pas à rougir, nous sommes un pays d'accueil et d'intégration. Tout au long de sa visite à Marseille, le pape n'a cessé de marteler ses messages politiques. Et ce sur les migrations, mais aussi sur l'avortement ou la fin de vie, avec une formule très imagée. Des thèmes qui ont été à nouveau abordés lors d'un tête-à-tête d'une demi-heure avec Emmanuel Macron, où les larges sourires affichés avaient vocation à masquer les divergences politiques. TF1 | Reportage N. Gandillot