Migrants : quel bilan pour le centre d'accueil de Paris ?

La France s'est engagée à accueillir trois mille migrants venus d'Afrique en deux ans. Dans le cadre de ce programme, une vingtaine de ressortissants du Soudan et de Centrafrique sont arrivés ce mardi 19 décembre 2017 à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ils seront logés dans un couvent, en grande partie inoccupé, en Alsace. D'autres, qui sont arrivés clandestinement, trouvent refuge au centre de premier accueil, dans le nord de Paris, où nos équipes ont pu se rendre. Les migrants y sont totalement pris en charge. Depuis un an, le centre a déjà accueilli près de vingt-deux mille personnes.