Migrants : chaos à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie

Un hélicoptère de l'armée polonaise filme des centaines de migrants bloqués en Biélorussie, massés derrière des barbelés. Ils veulent les franchir à l'aide d'une pelle, de cisaille ou même de tronc d'arbre. Cela pour rejoindre leur Eldorado, l'Europe, car ils n'ont plus rien à perdre. Face à eux, 15 000 soldats polonais qui font usage de gaz lacrymogène pour protéger leur frontière jour et nuit. Mais les tentatives de passage se multiplient. Pour le président polonais Andrzej Duda, ces migrants "ne sont pas venus là par leur propre moyen". Ce sont les autorités biélorusses qui le sont escortées jusqu'ici, affirme-t-il. Pour se venger de sanctions européennes prises cet été, Minsk est accusé d'avoir fourni à des centaines de Syriens des visas et des billets d'avion pour rejoindre le pays. Une fois sur place, ils auraient même été acheminés en car à la frontière avec la Pologne. Les autorités polonaises affirment qu'ils sont aujourd'hui près de 4 000 migrants, massés dans cette zone frontalière. 15 000 autres sont éparpillés à travers le pays.