Migrants : la Pologne annonce la construction d’un mur à sa frontière avec la Biélorussie

Ils seront encore entre 2 et 3 000 à passer la nuit dehors dans le froid près du poste-frontière biélorusse de Bruzgi. Une situation humanitaire dramatique à quelques mètres seulement de la Pologne, et donc de l'Union européenne. Sur place, de nombreux migrants font état du manque de nourriture apportée par les autorités biélorusses. Les vivres sont distribués en priorité aux femmes et aux enfants. Au même moment, le bras de fer diplomatique se durcit entre le président Viktor Loukachenko et la Pologne. D'un côté l'homme fort de Biélorussie continue de démentir à avoir organisé l'acheminement des exilés à la frontière. Il se dit prêt “à les mettre dans des avions qui les ramèneraient à la maison”. De l'autre, les Polonais confirment la construction d'un mur le long de la frontière avec la Biélorussie dès décembre. Tandis que Bruxelles promet de nouvelles sanctions contre le régime de Minsk. La rivalité se situe également sur le terrain de la communication avec deux pays qui se livrent une guerre des images. Sur les réseaux sociaux, les autorités polonaises publient une vidéo dans laquelle on y entendrait les tirs à blanc d'intimidation, utilisés par les Biélorusses pour pousser les migrants vers la frontière. Ce soir le président russe Vladimir Poutine, soutien de Victor Loukachenko, s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Ils se sont mis d'accord sur une désescalade. TF1 | Reportage T. Malandrin, S. Chartier, C. Marchand, C. Aguilar