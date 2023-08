Migrants : les images saisissantes d'un sauvetage à hauts risques

C’est un sauvetage dans une mer déchaînée, à 40 kilomètres des côtes italiennes. Des groupes de migrants avec des bouées de fortune au milieu de vagues allant jusqu’à trois mètres. Leur embarcation a coulé, les sauveteurs leur jettent un radeau gonflable jaune et tentent de les hisser à bord. L’opération est extrêmement périlleuse. À bout de bras, les garde-côtes remontent les derniers naufragés. Samedi soir, à leur retour sur terre, les 55 survivants sont pris en charge sur l’île de Lampedusa. Ces réfugiés étaient partis jeudi dernier de Sfax en Tunisie à bord d'une petite barque en métal. Parmi eux, une femme et un enfant sont morts. Et une trentaine n’ont toujours pas été retrouvés sur cette route maritime la plus meurtrière du monde. "On est vraiment face à une crise humanitaire aigüe", alerte la directrice générale adjointe de l'association "SOS Méditerranée". Dimanche, les secouristes italiens ont dû encore intervenir pour porter secours cette fois-ci à une vingtaine de migrants piégés sur un îlot depuis la veille, sans eau ni nourriture. TF1 | Reportage F. Amzel