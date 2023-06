Migrants : un réseau de passeurs demantelé

Dans un quartier de Madrid, des hommes, accusés de trafic de migrants ont été arrêtés. Les migrants ont été transportés à travers l'Europe, cachés dans des camions. En Roumanie, opération similaire fin mai 2023. Ce sont 28 membres d'une organisation criminelle qui ont été interpellés. En charge de la lutte contre le trafic de migrants en Europe, l'agence Europol s'inquiète, car il s'agirait de voyages, parfois mortels. Le mode opératoire des trafiquants est le même que pour la drogue. Ils utilisent la technique dite du "go fast". Une voiture appelée l'ouvreuse roule devant le camion transportant les migrants. L'ouvreuse a pour mission de prévenir le conducteur du fourgon de la présence de la police, pour qu'il change d'itinéraire. Voilà comment, pendant six mois, en 2022, des trafiquants français auraient fait passer plus de 250 migrants entre la Hongrie et l'Autriche. Selon maître Jérémy Benhamou, l'avocat de l'un des accusés, ce ne sont que les petites mains d'un réseau de grande ampleur. Chaque migrant aurait payé entre 1 000 et 2 000 euros pour traverser la frontière autrichienne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, J. Garro, F. Maillard